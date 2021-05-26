"Школа 800" в Нижнем Новгороде построена на 76%. ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход строительства корпуса "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печёры в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба правительства региона, образовательное учреждение готово уже на 76% – это значит, что строительство объекта идёт чётко по плану.

Монолитные работы в "Школе 800" выполнены на 88%, кирпичная кладка – на 73%. Сейчас на объекте завершается подключение всех объектов к действующим сетям водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения. Уже завершено создание внутренних сетей холодного водоснабжения, а создание систем горячего водоснабжения и отопления выполнено почти на 50%. Начинается монтаж фасадных конструкций.

– Благодарю министра просвещения РФ Сергея Кравцова за внимание и поддержку проекта. Для нас важно, что опыт Нижегородской области становится основой для выработки решений, которые могут применяться по всей стране, – сказал Глеб Никитин. – Президент поставил задачу по строительству 1 300 школ. Для её реализации необходимо задействовать самые различные механизмы. Мы уже ведём работу над следующими проектами. Особенно такие школы востребованы в новых микрорайонах, они являются важнейшей частью социальной инфраструктуры.

Глава региона также напомнил, что первый камень в основание "Школы 800" был заложен менее года назад – 1 июня 2020 года.

– Строительство подобных объектов обычно длится не менее двух лет, мы же поставили задачу начать работу "Школы 800" практически через год. Естественно, многое зависит от строительной организации, от поставки материалов, от загрузки рабочих. Здесь специалисты трудятся изначально в три смены. Нам удалось заранее приобрести материалы, чтобы их удорожание не сказалось на выполнении графика. Мы поставили перед собой чрезвычайно амбициозную задачу – начать обучение в "Школе 800" 1 сентября 2021 года. И главное, несмотря на сжатые сроки строительства, – соблюсти все требования к качеству и безопасности объекта, – резюмировал губернатор.

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