Снег необычного цвета обнаружили нижегородцы на Святом озере в Дзержинске

Нижегородцы начали бурно обсуждать это явление и делиться своими мыслями. Фото: «Подслушано Дзержинск» Вконтакте

Снег необычного голубого цвета обнаружили нижегородцы на Святом озере в Дзержинске. Об этом местные жители сообщили в группе «Подслушано Дзержинск» Вконтакте.

Нижегородцы опубликовали интересные фотографии в социальных сетях. На снимках видно, что на поверхности замерзшего озера образовались пятна неестественно голубых оттенков. Нижегородцы начали бурно обсуждать это явление и делиться своими мыслями.

- Там были голубые собаки. Там было НЛО. На ТВ-3 пиши, там тебе объяснят. Аватар там живёт. Смурфики пробегали, - шутили местные жители Вконтакте.

Участок озера покрыт голубой краской из-за применения цветного дыма.Фото: «Подслушано Дзержинск» Вконтакте

Как отметили в администрации Дзержинска, по предварительной информации, участок береговой линии Святого озера покрыт голубой краской из-за применения цветного дыма. Такой обычно используют для эффектной фотосъемки.

Напомним, голубые собаки вновь замечены на улицах Дзержинска. Согласно информации, голубая собака окрасилась в необычный цвет из-за зелёнки. Сейчас жизни и здоровью четвероного ничего не угрожает.