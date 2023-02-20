Первые трамваи «МиНиН» появятся на улицах Нижнего Новгорода в конце февраля

Первые трамваи «МиНиН» появятся на улицах Нижнего в конце февраля. ФОТО: Кира Мишина

Новый трамвай «МиНиН» начнет курсировать в Нижнем Новгороде в конце февраля 2023 года. Об этом сообщил руководитель проекта АО «Корпорации развития Нижегородской области» Евгений Грабовский на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

По его словам, 27 января было получено положительное заключение о полном соответствии транспорта действующим нормативам безопасности и всем требованиям таможенного союза. В настоящее время проходит окончательная обкатка и принятие новых вагонов в эксплуатацию.

- Планируем, что до конца месяца первые вагоны начнут выходить на линию, - Пообещал Евгений Грабовский.

Всего до конца года планируется выпустить 80 таких трамваев. Их производство началось в конце прошлого года на нижегородско-белорусском предприятии «Нижэкотранс» в Ворсме.

- Специально для Нижнего Новгорода трамваи будут выпускаться в уникальном исполнении, которое продолжает линию нижегородского промышленного дизайна: все вагоны будут поставляться с фарами разработки автозавода ГАЗ, - рассказали в Корпорации развития Нижегородской области.

В ближайшие годы в Нижнем Новгороде планируется полностью модернизировать всю систему электротранспорта. Для этого правительством области было заключено концессионное соглашение с ООО «Экологические проекты». Его общая стоимость превышает 51,3 млрд рублей.

Модернизация будет проходить в четыре этапа – с 2022 по 2026 годы. За этот срок планируется реконструировать 149,3 км трамвайных путей, три депо и закупить 170 новых трамваев. Из них 26 будут трехсекционными, остальные 144 – односекционными.

- В результате модернизации трамвайной сети в два раза будет увеличен пассажиропоток – с 24,7 до 48,9 млн человек, а средняя скорость трамвая будет увеличена в 1,5 раза – с 12,7 км/ч до 18,5 км/ч, - напомнили на заседании комиссии Гордумы по транспорту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Нижнем Новгороде идут работы по продлению Автозаводской и Сормовско-Мещерской линий метрополитена. Работы по строительству станций «Сенная» и «Площадь Свободы» идут в графике. Уже в октябре-ноябре 2023 года начнутся работы по продлению Сормовско-Мещерской линии. Сейчас идет разработка графика работ.

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