Новый трамвай «МиНиН» начнет курсировать в Нижнем Новгороде в феврале. Фото: Кира МИШИНА

Новый трамвай «МиНиН» начнет курсировать в Нижнем Новгороде в конце февраля 2023 года. Об этом сообщил руководитель проекта АО «Корпорации развития Нижегородской области» Евгений Грабовский на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, 27 января было получено положительное заключение о полном соответствии транспорта действующим нормативам безопасности и всем требованиям таможенного союза. В настоящее время проходит окончательная обкатка и принятие новых вагонов в эксплуатацию.

- Планируем, что до конца месяца первые вагоны начнут выходить в линию, - отметил Евгений Грабовский.

Напомним, новый трамвай «МиНиН» презентовали премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко во время его визита в Нижний Новгород 1 февраля. По городскому кольцу вместе с ним в новом вагоне проехали губернатор Глеб Никитин и мэр Юрий Шалабаев.

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