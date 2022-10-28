Бывший директор «Нижегородского водоканала» предстанет перед судом по делу о получении взяток на 40 млн рублей

Николюк возглавлял компанию с 2018 по 2020 год.

В Нижнем Новгороде завершено расследование громкого коррупционного дела о многомиллионных взятках бывшего гендиректора «Нижегородского водоканала». Николай Николюк, возглавлявший компанию с 2018 по 2020 год, и четверо его подельников подозреваются сразу с нескольких преступлениях: организации преступного сообщества, взятке в крупном и особо крупном размере, а также покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, Николюк возглавлял это преступное сообщество, к участию в котором привлек двух своих заместителей, предпринимателя и «иные лица».

- С июня 2018 по ноябрь 2020 генеральный директор и члены указанного преступного сообщества, находясь на территории Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы получали от контрагентов взятки за общее покровительство и беспрепятственное принятие выполненных работ. Общая сумма взяток превысила 40 миллионов рублей, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Однако это не единственный источник «дополнительного заработка» группировки Николюка. Как установили следователи, обвиняемые могли похитить 2,2 млн рублей при закупке мебели для нужд водоканала путем мошенничества. Однако довести до конца задуманное Николюку и его подельникам не удалось: его задержали вместе с подельниками. Сейчас четверо из них находятся под стражей, на их имущество наложен арест на общую сумму 40 млн рублей. Однако никто из них своей вины до сих пор так и не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.