Московский районный суд продлил арест экс-главы «Нижегородского водоканала» Николая Николюка до 9 апреля включительно. Об этом рассказали «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» в суде.Напомним, Николай Николюк вместе со своими заместителями был арестован 12 ноября. Их обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в том числе в «Покушении на мошенничество», «Получение взятки в особо крупном размере» и «Организации преступного сообщества.- По версии следствия, в период с июня 2018 года до настоящего времени генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» вместе с неустановленными лицами создал на территории Нижнего Новгорода многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения, - сообщили тогда в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Все они действовали под единым руководством гендиректора. В состав этого сообщества входили и два заместителя гендиректора.