Маршрутка протаранила трамвай в центре Нижнего Новгорода: пострадали три человека

Маршрутка протаранила трамвай в центре Нижнего Новгорода. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Маршрутка протаранила трамвай в центре Нижнего Новгорода вечером 9 февраля. ДТП произошло около 19:30 на улице Ковалихинской, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Водитель автобуса ПАЗ, проезжая перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу трамваю, который совершал левый поворот, в результате чего произошло столкновение, - сообщили в госавтоинспекции.

В результате пострадали три пассажирки, ехавшие в ПАЗике. Женщины в возрасте 44, 46 лет и 51 год были доставлены в больницу с различными травмами.

Судя по кадрам, опубликованным ГИБДД, первоначально удар пришелся в головную часть вагона, после чего маршрутка пошла по касательной, попутно частично вырвав дверь у электротранспорта. В трамвае, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

К сожалению, общественный транспорт в последнее время всё чаще попадает в аварийные сводки ГИБДД. Так, буквально на днях на улице Коминтерна иномарка протаранила социальный автобус - водитель BMW был пьян. А за несколько дней до этого в том же Сормовском районе столкнулись две маршрутки, пострадали четыре человека.

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