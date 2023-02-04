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Происшествия4 февраля 2023 18:30

Страшная авария в Нижнем Новгороде: Иномарка протаранила автобус

Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 4 февраля
Анастасия СТЕПАНЕНКО
ДТП произошло в Сормовском районе на улице Коминтерна

ДТП произошло в Сормовском районе на улице Коминтерна

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Иномарка протаранила автобус в Нижнем Новгороде вечером 4 февраля. ДТП произошло в Сормовском районе на улице Коминтерна, 158. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 17.50 водитель BMW выезжал со второстепенной дороги. В это же время по главной дороге ехал рейсовый пассажирский автобус.

Водитель иномарки не уступил дорогу автобусу и протаранил его.

В результате страшного столкновения пострадал водитель автобуса. Он получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу.

По предварительным данным ведомства, водитель BMW находился в состоянии опьянения.

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