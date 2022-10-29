Заморозки, снег и гололед: Синоптики рассказали, каких погодных сюрпризов ждать в Нижнем Новгороде

Скоро выпадет первый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конец октября порадует нижегородцев тёплыми деньками, прежде чем в регион придут холода и снег. В эти выходные под влиянием циклона ожидается облачная и дождливая погода, однако замёрзнуть на улице не получится - в воскресенье столбики термометров поднимутся до +7…10 градусов.

Резкое изменение погоды придётся на следующую рабочую неделю и начало ноября. Последний осенний месяц принесёт с собой в Нижегородскую область холода, гололёд и даже снег. Понижаться температура воздуха начнёт уже в понедельник благодаря северно-западному ветру.

- Нижегородские синоптики прогнозируют понижение средних температур более чем на пять градусов. Уже 31 октября в течение суток будет -2…+2 градуса, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Затем во вторник и среду, 1 и 2 ноября, температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4 градусов, а в ночное время опустится аж до -4 градусов. Понижение температур будет сопровождаться снегом, мокрым снегом, местами гололедицей.

- В отдельных районах возможно образование первого снежного покрова. По климатическим данным, средняя дата устойчивого снежного покрова, то есть, когда он ложится в зиму, в Нижнем Новгороде приходится на 19 ноября, - добавила Ольга Мокеева.

Напомним, в ближайшие дни ожидается похолодание до нуля и снег с дождем, а порывы ветра будут достигать 7,9 метров в секунду.

Также МЧС выпустило экстренное предупреждение: в Нижнем Новгороде выпадет мокрый снег и начнется гололед. Такая погода ожидается уже 31 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!