Похолодание до нуля и дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные

В воскресенье потеплеет до +9, а затем похолодает до нуля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Осенняя стужа с ветрами и и сыростью сохранится в нашем городе в эти выходные. По данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие дни ожидается похолодание до нуля и снег с дождем, а порывы ветра будут достигать 7,9 метров в секунду. Наступает та самая пора, когда хочется остаться дома и провести время с какао под пледом за просмотром любимого фильма или чтением книг. Ну а если все-таки нужно куда-то идти, то лучше одеваться теплее, и не забыть зонт. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 28 по 20 октября.

В пятницу, 28 октября, до конца дня пасмурно, температура воздуха сохранится на уровне +3...+4 градусов. Ночью ожидается небольшой дождь, температурный фон без значительных изменений. Ветер южный со скоростью до 4,2 метров в секунду.

Субботним утром осадки не прекратятся, но будет чуть теплее — до +5. Осадки и тенденция на потепление сохранятся в течение всего дня. Так, в полдень синоптики обещают до +6, а ночью до +8. Вновь подует южный ветер, его скорость составит до 4,7 метров в секунду.

В воскресенье утром потеплеет аж до +9 и небольшой дождь. К середине дня может похолодать до +5, к ночи температура воздуха упадет до нуля, над городом будет идти снег с дождем. Ветер сменит направление на западное, его скорость будет достигать до 7,9 метров в секунду.

В эти дни ожидается высокая влажность, поэтому может казаться, словно в городе устойчиво около нуля.

По предварительным прогнозам, холода и ветреная погода ожидают нижегородцев и в начале ноября, а вот осадки прекратятся.