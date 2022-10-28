Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде выпадет мокрый снег и начнется гололед

Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 31 октября. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, начиная с 31 октября. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

- 31 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается резкое похолодание, - говорится в сообщении. – Среднесуточная температура понизится на пять и более градусов. В результате столбики термометров опустятся до -2 градусов в ночные часы. Весьма вероятны мокрый снег и гололед.

Похожая погода сохранится и в последующие дни. 1 и 2 ноября столбики термометров будут колебаться на отметке -4…+4 градуса.

- Местами возможен мокрый снег и гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами установление снежного покрова, - предупреждают в региональном МЧС. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе прогнозируется увеличение числа аварий на электросетях и количество техногенных пожаров, вызванных перегрузкой сетей.

По данным спасателей, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с нарушениями в работе транспорта, дорожных служб и увеличением числа ДТП. Особенно сложными будут участки с ограниченной видимостью, крутыми спусками и подъемами.

БДИ!

- Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.

- Подготовьте малоскользящую обувь.

- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.

- Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных электроприборов.

- Не включайте для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы.