Нижегородка Дарья Луконькина стала «Красой России-2022». ФОТО: скрин видео.

Нижегородка Дарья Луконькина стала победительницей конкурса «Краса России-2022», финал которого состоялся вечером 26 октября в Сочи. За титул главной красавицы страны боролись представительницы 51 региона. Однако лучшей была признана 19-летняя участница из Нижнего Новгорода Дарья Луконькина.

Теперь девушка будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля -2023». ФОТО: скрин видео.

Дарья Луконькина учится в Мининском университете. Она работает моделью, аниматором, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

Дарья Луконькина учится в Мининском университете. ФОТО: скрин видео.

- С детства я очень любила сцену, творчество. Занималась танцами, вместе с командой объездили много городов России. Сейчас я участница группы поддержки «Торпедо», но танцы по сей день остаются неотъемлемой частью моей жизни. Занимаюсь плаванием, другими видами спорта. Люблю творчество, создавать что-то новое, придумывать сценарии для мероприятий. Люблю детей, поэтому решила попробовать себя в анимации и организации детских мероприятий, - рассказывает девушка о себе.

Она работает моделью, аниматором, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь девушка будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля -2023».

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