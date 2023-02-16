Сначала наблюдал и фотографировал: Мужчина пытался увезти на ватрушке 1,5-годовалую девочку с горки в Нижнем Новгороде

Мужчину уже ищет полиция. Фото: ЖК Новая Кузнечиха (https://vk.com/zhk_novaya_kuznechiha).

В Нижнем Новгороде 1,5-годовалая девочка едва не стала жертвой похищения. Средь бела дня 15 февраля её прямо на глазах у матери и ещё кучи взрослых чуть не увёз на ватрушке с горки неизвестный мужчина. До этого чужак вёл себя странно: снова туда-сюда, осматривался и фотографировал играющих ребятишек.

Эта история приключилась накануне на территории жилого комплекса «Новая Кузнечиха», где рядом с детским садиком и кварталом №6 есть снежная горка, на которой постоянно гуляют детишки с родителями.

Одна из местных жительниц была на прогулке на свежем воздухе с четырёхлетним сыном и 1,5-годовалой дочкой. Дети игрались в снегу и катались на ватрушке, когда старший ребёнок вдруг подошёл к матери и сказал, что его фотографирует чужой мужчина. Мальчик указал на пугающего незнакомца, который остановился в стороне у лавочек и продолжил наблюдать за семьей.

– Мама девочки пояснила, что она находилась на горке со своими несовершеннолетними детьми. Когда дочка скатилась с горки, к ней подошел неизвестный мужчина, взял за веревку «ватрушку» и пытался ее увезти по направлению от горки, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как оказалось, в момент похищения мама девочки стала громко кричать, она просила не трогать ребёнка и оставить её на месте.

– Мои слова игнорировались, он продолжал её увозить. В итоге на 3-4 раз моего крика на происходящее обратил внимание мужчина, стоявший внизу. Я ему тоже кричала, просила забрать ребёнка, но следом за незнакомцем побежал сын и выхватил у него шнурок от ватрушки. Видимо, это смутило наглеца, он решил ретироваться, – рассказала мама ребёнка в группе нижегородского ЖК.

Естественно, пускать эту ситуацию на самотёк родители девочки не стали и тут же обратились в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и уже даже смогли установить личность похитителя, ведь он засветился на камерах домов, выходя из одного подъезда. Как оказалось, некоторые многоэтажки остаются открытыми, так как туда только заселяются жильцы.

– В настоящее время ведётся розыск мужчины, чтобы доставить его в ОВД, – добавили в полиции.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде следователи просили помощи нижегородцев в поисках педофила в Автозаводском районе. Также был задержан педофил, развращавший маленьких девочек в Сормовском районе.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен