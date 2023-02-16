Педофила, развращавшего двух маленьких девочек, задержали в Нижнем Новгороде

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде задержали педофила, развращавшего маленьких девочек в Сормовском районе. Жертвами извращенца стали, по меньшей мере, два ребенка. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье: «Развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних».

Предположительно, вечером 12 февраля неизвестный мужчина совращал девочек на проспекте Кораблестроителей. Буквально через два дня по подозрению в совершении этого преступления был задержан 42-летний мужчина.

– В ходе расследования подозреваемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, также будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 13 февраля следователи просили помощи нижегородцев в поисках педофила в Автозаводском районе. Разыскиваемому на вид около 50-55 лет, сам он среднего роста и телосложения. Он был одет в черную вязаную шапку, а также куртку в клетку из двух цветов, черные штаны и темные ботинки. Пока неизвестно, связаны ли эти две новости между собой.

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