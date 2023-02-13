Следователи просят помощи нижегородцев в поисках педофила в Автозаводском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи СК обращаются за помощью к нижегородцам в поиске педофила в Автозаводском районе. На него завели уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетних. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Приметы разыскиваемого: на вид ему около 50-55 лет, средний рост, среднее телосложение. Он был одет в черную вязаную шапку, а также куртку в клетку из двух цветов: темно-серого и песочно-горчичного цвета. Кроме этого, у него черного цвета штаны и темного цвета ботинки.

- Лицам, узнавшим изображенного человека и обладающим какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба обращаться в следственное управление СК РФ по Нижегородской области по номеру: 8-9200695020, - заключили в пресс-службе