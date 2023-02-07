«Приходит и греет своим теплом»: Спасенная из пожара на живодерне собака-сиделка выхаживает потеряшек со всей Нижегородской области

Спасенная на живодерне собака стала сиделкой для брошенных животных в Нижнем Новгороде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Выжившая в огне

В декабре 2018 года в деревне Каменный овраг под Нижним Новгородом произошел страшный пожар – там загорелся приют для животных, где содержались сотни кошек и собак. Правда, приютом его называла только сама владелица. На деле же животные содержались в ужасающих условиях – в деревянных ящиках без еды и воды. Поэтому в самой деревне это место давно окрестили «собачьим концлагерем». Зоозащитники со всей Нижегородской области в течение пяти лет добивались закрытия приюта и освобождения животных, однако дело с мертвой точи так и не сдвинулось.

Собаку только чудом вытащили из огня. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Неизвестно, сколько бы еще продолжались суды и проверки, если бы зимой 2018 года в приюте не вспыхнул пожар. Многие подозревали, что виной всему поджог, но доказательств так и не нашли. Итогом трагедии стали сотни погибших собак и кошек. Выжить удалось лишь единицам. Среди них оказалась и дворняга Марта.

- Когда мы приехали, приют уже догорал, - вспоминает зоозащитница Лариса Саплина. – Почти все животные погибли. Это была страшная картина! Марту я вытащила на руках из предбанника, где она забилась под скамейку. Только это ее и спасло.

Операции, капельницы и еда с руки

Правда, поначалу ни один из врачей не ручался за ее жизнь – слишком много травм и ожогов. У малышки почти полностью обгорела шерсть, сгорели уши, раны были по всему телу.

На собаке было множество ран и ожогов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В ветклинику мы их привезли вдвоем с выжившим котом, однако он спустя неделю все же умер, - вспоминает девушка. – А Марта продолжала бороться за жизнь. Лечение проходило очень тяжело: мне приходилось держать ей лапку во время капельницы, кормить ее с руки, так как больше никак она не ела. Вскоре из-за начавшегося некроза ей удалили уши, но она не сдавалась. Я сидела возле нее по пять часов – и чудо, но она пошла на поправку.

Потерявшая веру в людей собака все сильнее привязывалась к своей спасительнице. Изможденная и изувеченная дворняга каждый раз виляла хвостом, как только Лариса появлялась на пороге клиники.

Выхаживать собаку пришлось не один месяц. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новогодний подарок

- Накануне Нового 2019 года ветеринарная клиника закрывалась на праздники. Я понимала, что почти целую неделю не смогу навещать Марту – а как же она без меня? – переживала Лариса. – И тогда я поняла – надо забирать ее домой! Ситуацию осложняло то, что у мужа аллергия на собачью шерсть, и я не знала, как они уживутся с Мартой. Но увидев мой расстроенный вид, он сдался и согласился на нового жильца.

Едва увидев Ларису в клинике с поводком в руках, дворняга все поняла – ее забирают домой. Выпрыгнув из клетки, она тут же поднялась на задние лапы и положила передние на плечи своей хозяйке. В новый дом Марта приехала всего за несколько часов до боя курантов.

- Первым делом мы с подругой остригли ее наголо – так было легче обрабатывать ранки, - вспоминает Лариса. – А ранки были повсюду – на голове, на мордочке, на теле. Собака была в ужасном состоянии. Приходилось промывать все эти болячки, снимать корочку с ран – ей, конечно, было очень больно. Но она терпела!

Чтобы обрабатывать ранки, Лариса полностью обрила собаку. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вскоре Марте понадобилась еще одна операция. Во время очередной прогулки на улице, лапы у собаки подкосились, и она зашаталась. Как оказалось, у нее начались нагноения внутренних органов. Пришлось срочно везти ее к хирургам.

- Ветеринары сказали, что мы вовремя успели – еще бы немного, и ее было бы не спасти, - рассказывает нижегородка. – И вот тогда я впервые осознала, насколько эта собака моя. Еще лежа под наркозом и в кислородной маске, она, услышав мой голос, виляла хвостом. Я помню, кричу ей: «Марта, Марточка!» А она виляет хвостом и пытается встать.

Сейчас собака заботится не только о себе, но и обо всех пушистых потеряшках, что попадают в дом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сидит возле котят, как мама-кошка

С тех пор прошло уже четыре года. Марта окончательно влилась в семью и теперь сама активно помогает всем животным, попавшим в беду. Каждый раз, когда Лариса приносит домой очередного пострадавшего потеряшку, дворняга оказывается тут как тут.

- Марта очень хорошо понимает и чувствует, когда животным тяжело, - уверена ее хозяйка. – Когда я приношу на передержку брошенных котят, она приходит и греет их своим теплом – совсем как мама-кошка. Вот так мы вместе с ней и выхаживаем животных.

Теперь Марта старается ни на миг не расставаться с хозяйкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь Марта абсолютно неразлучна с новой хозяйкой и сопровождает ее всюду – и дома, и в путешествиях. Она смело преодолевает тысячи километров, сидя на заднем сиденье машины – лишь бы никогда больше не остаться без дома и без любящих заботливых хозяев.

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