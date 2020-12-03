«С ними в квартире живут 20 собак!»: Экс-владелицу скандального приюта для животных в Нижнем Новгороде пытаются лишить родительских прав

Экс-владелицу скандального приюта для животных в Нижнем Новгороде пытаются лишить родительских прав. Фото: СОЦСЕТИ

Дама с собачкой

Инна Родионова – человек в Нижнем Новгороде довольно известный. Долгие годы она стояла на главной пешеходной улице Большой Покровской, собирая милостыню для содержания животных в ее приюте. Рядом с ней неизменно находилась крохотная черная собачка. Местные так ее и прозвали – «Дама с собачкой». За долгие годы на своем посту она стала практически живой достопримечательностью.

- Она такая хорошая, и собачка у нее милая, - признавались прохожие, опуская деньги в мисочку на Покровке. – Мы всегда ей подаем.

Все изменилось в 2016 году, когда в ее приют наведались зоозащитники. Оказалось, что в деревне Каменный овраг в Семеновском районе десятки собак и кошек содержались в глухих вольерах, без окон и дверей. Ни подстилки, ни еды – лишь смерзшийся кусок льда вместо воды. В этих наскоро сколоченных ящиках собаки сидели и во время жаркого лета, и в период трескучих морозов.

В таких деревянных ящиках собаки сидели и зимой, и летом.

- Хозяйка приюта открыто говорит, что привозит сюда собак умирать, - жаловался тогда староста деревни Данила Гарбуз. – У нее еще в Нижнем Новгороде три квартиры - и везде живут собаки с кошками. Тех, что покрепче, она держит в городе, а которые совсем ослабеют – сюда отправляет. Как только умирают одни, она привозит следующую партию. И так уже четыре года! Она сюда приезжает раза два в неделю. В одной руке – ее полуторагодовалый ребенок, в другой – небольшая сумочка с едой.

Как тогда рассказывали зоозащитники, животные у нее были не только в Каменном овраге, но и в городских квартирах. По словам местных жителей, тех собак, что покрепче, она содержала в квартире, а ослабевших – перевозила в деревню.

Животных сожгли заживо

В сентябре 2016 года дело дошло до суда. Учитывая все выявленные нарушения, Семеновский районный суд постановил изъять у владелицы приюта всех животных и передать их в ООО «Зоозащита-НН». Однако вскоре Инна Родионова обжаловала это решение в областном суде.

- Суд постановляет отказать в требовании прокурора об изъятии животных и передаче их в ООО «Зоозащита-НН», - говорилось в постановлении суда. - Иск может быть разрешен только по иску администрации, которая выкупит этих собак и кошек и передаст их в «Зоозащиту-НН».

Неизвестно, сколько бы продолжались эти судебные тяжбы, если бы в 2018 году не случилось страшное – неизвестные забрались в приют в Каменном овраге и подожгли его. Многие животные при пожаре погибли. Сама Инна Родионова по факту поджога писала заявления в полицию, однако виновных так и не нашли.

«Полстраны с такими справками»

С тех пор о «даме с собачкой» в Нижнем Новгороде стал понемногу забывать. Однако на днях она снова оказалась в центре внимания – органы социальной опеки попытались забрать у нее пятилетнюю дочь.

- Там на самом деле творится беспредел: в квартире проживает больше двадцати собак, - рассказали «Комсомолке» в отделе опеки Ленинского района. – Сама мама страдает шизоидным расстройством и представляет серьезную опасность и для ребенка, и для окружающих. Именно поэтому мы и выступили с инициативой о лишении ее родительских прав. Мы подали ходатайство об обеспечительных мерах в отношении ребенка, то есть хотели оставить девочку у себя, однако Ленинский районный суд нас не поддержал – дескать, у «нас полстраны с такими справками». Однако мы это решение будем оспаривать в вышестоящей инстанции.

У адвоката Инны Родионовой на этот счет другое мнение. Она не только настаивает на необоснованности действий чиновников, но и часть документов по делу считает поддельными.

- 14 августа 2020 года в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода поступило исковое заявление от Управление образования администрации Ленинского района о лишении родительских прав Родионову Инну Вячеславовну, - рассказала ее адвокат Альбина Волкова. - Из переписки больше похожей на личную, чем на служебную, не понятно кто занимался сбором материала, кто кому давал распоряжения. Справку из психбольницы № 2 я считаю поддельной, так как в верхней строке указана дата 9 марта 2008, а ниже в ответе – 18 сентября 2020. Получается, что врач давал ответ на запрос в течение 12 лет. Оснований для лишения родительских прав не имеется. При этом усматривается неоднократное нарушение прав семьи, психологический террор, доведение людей до крайнего нервного срыва.

До еды, привезенной волонтерами, многие собаки даже не могли дойти.

Ну, а пока органы опеки сражаются в суде с бывшей владелицей скандального приюта, иск против нее выдвинули и ее соседи. Жить рядом с ней в квартире по улице Голубева уже выше их сил.

- У нас дикий запах в доме, - жалуются соседи. – На улицу она их не выводит. И все эти 20 собак гадят прямо в квартире. Периодически некоторые из них тут же и умирают. У нас больше нет сил это терпеть!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даму с собачкой» с Большой Покровской зоозащитники поймали на «голодоморе» животных

В Нижегородской области обнаружен еще один «собачий концлагерь» (подробности)

Суд решил оставить голодающих животных «даме с собачкой» с Большой Покровской

В резонансном деле сегодня была поставлена точка (подробности)