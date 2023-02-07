Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове. Напомним, инцидент произошел утром 7 февраля. На место ЧП сразу выехали экстренные службы.

- Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, в Кстовском районе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

На данный момент информации о пострадавших в результате этого ЧП нет. На месте происшествия продолжают работают спасатели.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за развитием событий.