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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 9:39

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове

Сейчас на место ЧП выехали все экстренные службы
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове. Напомним, инцидент произошел утром 7 февраля. На место ЧП сразу выехали экстренные службы.

- Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, в Кстовском районе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

На данный момент информации о пострадавших в результате этого ЧП нет. На месте происшествия продолжают работают спасатели.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за развитием событий.