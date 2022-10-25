Победителей конкурса «Самый классный учитель 2022» наградили в Нижнем Новгороде

Слева направо: учитель русского языка школы № 41 Гунай Идрисова, учитель информатики школы N168 Юлия Загороднюк, редактор "КП - Нижний Новгород" Юлия Василишина, учитель физкультуры лысковской школы №3 Сергей Костыгин, Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде наградили победителей конкурса «Самый классный учитель 2022». Торжественная церемония состоялась в Нижегородском областном информационном центре 25 октября.

Победителем конкурса в этом году стал учитель физкультуры из школы №3 города Лыскова Сергей Костыгин, второе место заняла учитель информатики из школы N168 имени И.И.Лабузы Канавинского района Нижнего Новгорода Юлия Загороднюк. Третьей стала учитель русского языка и литературы из нижегородской школы № 41 Гунай Идрисова.

Победитель конкурса - Сергей Костыгин. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Педагоги, занявшие призовые места, получили дипломы и подарки от «Комсомолки», а с победителем Сергеем Костыгиным мы уже сделали интервью – его можно почитать на сайте. Остальные участники конкурса «Самый классный учитель» получат памятные дипломы.

Конкурс «Самый классный учитель» нижегородская «Комсомолка» проводит при поддержке регионального министерства образования каждый год. В этом году отдать свой голос за любимого учителя нижегородцы могли с 1 сентября по 5 октября на сайте kp.ru. Всего на конкурс поступило более 110 заявок из самых разных районов области – от маленьких сельских школ до крупных городских лицеев. Голосовали целыми семьями, классами и школами.