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Общество7 октября 2022 14:30

За спорт всей семьей: самый классный учитель Нижегородской области Сергей Костыгин рассказал, как делает из хулиганов победителей соревнований

Победитель конкурса «Комсомолки» раскрыл секреты своей профессии
Мария СОРОКИНА
Сергей не только учит детей физкультуре, но сам подает позитивный пример и участвует в соревнованиях.

Сергей не только учит детей физкультуре, но сам подает позитивный пример и участвует в соревнованиях.

5 октября, когда педагоги отмечали свой профессиональный праздник, «Комсомолка» подвела итоги ежегодного конкурса «Самый классный учитель». Читатели голосовали за любимых преподавателей целый месяц, помогая своим наставникам выйти в лидеры. В итоге победителем стал учитель физкультуры из школы №3 города Лыскова Сергей Костыгин, набравший более 86 тысяч голосов.

Сергею Костыгину 34 года. Уже десять лет он преподает физкультуру в лысковской школе и является учителем высшей категории. Со своими учащимися физрук и на соревнованиях выступает, и в походы ходит, и в экологических акциях участвует. В интервью Сергей Костыгин поделился с «Комсомолкой» личными секретами профессии.

Со спортом по жизни

Сколько себя помнит, Сергей всегда любил спорт. Другие предметы особенного интереса не вызывали, поэтому бывали в дневнике и «тройки», но по физкультуре - только «пятерки».

- В школьные годы всегда занимался спортом — сначала борьбой, потом боксом. Не было сомнений, что буду продолжать заниматься дальше, - рассказывает педагог.

В детские и в юношеские годы Сергей всегда старался выступать на соревнованиях и получал от этого удовольствие. После школы окончил НГПУ имени Козьмы Минина по специальности «Спорт и физическая культура». Почти сразу стал преподавать в школе.

- Как то так получилось, - продолжает он, - что сначала был тренером по боксу и совмещал это с работой в школе. Потом все поменялось — школа стала основной работой, а тренерство - по совместительству. Последние два года занимаюсь только в школе. Совмещать уже не получается — классов много, нагрузка большая.

Нагрузка действительно внушительная — Сергей является классным руководителем, а еще он 30 часов в неделю преподает физкультуру. После школы проводит уроки с детьми, которые занимаются на дому, а в выходные и каникулы принимает участие в различных соревнованиях и марафонах.

На соревнования — всей семьей

- В последнем забеге мы принимали участие вместе с моей дочерью, которой скоро исполнится 9 лет. Я финишировал вторым, а она третьей. У нас у обоих золотые значки ГТО, а еще она занимается танцами и начала ходить на плавание, - продолжил собеседник.

По его словам, жена и дочь даже если не принимают участие в соревнованиях, то всегда поддерживают, болеют с трибун. Словом, всех вокруг себя Сергей пытается вовлечь в спорт, ведь движение — это жизнь, а участие в соревнованиях дает ни с чем не сравнимые ощущения.

Из хулиганов — в спортсмены

У Сергея руководство над восьмым классом. Учитель признается, что с подростками непросто, но он старается быть с ними на одной волне. Со своим классом Сергей бывает на всевозможных соревнованиях — муниципальных, областных. В школе работают секции баскетбола и футбола, занятия спортом почти не прекращаются. Физкультурный зал работает даже в перемену: ребята могут прийти и поиграть в теннис под присмотром учителей.

Но и это еще не все. Своим подопечным Сергей старается организовать в том числе и культурную программу. Например, с классом они посещали IT-куб в Княгинине, отправлялись на велосипедах в живописные места в своем районе, а недавно устроили субботник и собрали мусор у озера. Дети сами стремятся во всем принять участие, а на День учителя всегда придумывают что-то особенное.

- Самый запоминающийся подарок был в прошлом году — мне подарили шарж. В этот раз на День учителя подарили сертификат на покупку техники - это тоже очень хороший и полезный подарок, - признается Сергей.

Своим подопечным Сергей старается организовать и культурную программу.

Своим подопечным Сергей старается организовать и культурную программу.

Ну и еще один сюрприз от учеников и их родителей — это победа Сергея в нашем конкурсе, с чем мы его и поздравляем!

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