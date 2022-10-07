За спорт всей семьей: самый классный учитель Нижегородской области Сергей Костыгин рассказал, как делает из хулиганов победителей соревнований

Сергей не только учит детей физкультуре, но сам подает позитивный пример и участвует в соревнованиях.

5 октября, когда педагоги отмечали свой профессиональный праздник, «Комсомолка» подвела итоги ежегодного конкурса «Самый классный учитель». Читатели голосовали за любимых преподавателей целый месяц, помогая своим наставникам выйти в лидеры. В итоге победителем стал учитель физкультуры из школы №3 города Лыскова Сергей Костыгин, набравший более 86 тысяч голосов.

Сергею Костыгину 34 года. Уже десять лет он преподает физкультуру в лысковской школе и является учителем высшей категории. Со своими учащимися физрук и на соревнованиях выступает, и в походы ходит, и в экологических акциях участвует. В интервью Сергей Костыгин поделился с «Комсомолкой» личными секретами профессии.

Со спортом по жизни

Сколько себя помнит, Сергей всегда любил спорт. Другие предметы особенного интереса не вызывали, поэтому бывали в дневнике и «тройки», но по физкультуре - только «пятерки».

- В школьные годы всегда занимался спортом — сначала борьбой, потом боксом. Не было сомнений, что буду продолжать заниматься дальше, - рассказывает педагог.

В детские и в юношеские годы Сергей всегда старался выступать на соревнованиях и получал от этого удовольствие. После школы окончил НГПУ имени Козьмы Минина по специальности «Спорт и физическая культура». Почти сразу стал преподавать в школе.

- Как то так получилось, - продолжает он, - что сначала был тренером по боксу и совмещал это с работой в школе. Потом все поменялось — школа стала основной работой, а тренерство - по совместительству. Последние два года занимаюсь только в школе. Совмещать уже не получается — классов много, нагрузка большая.

Нагрузка действительно внушительная — Сергей является классным руководителем, а еще он 30 часов в неделю преподает физкультуру. После школы проводит уроки с детьми, которые занимаются на дому, а в выходные и каникулы принимает участие в различных соревнованиях и марафонах.

На соревнования — всей семьей

- В последнем забеге мы принимали участие вместе с моей дочерью, которой скоро исполнится 9 лет. Я финишировал вторым, а она третьей. У нас у обоих золотые значки ГТО, а еще она занимается танцами и начала ходить на плавание, - продолжил собеседник.

По его словам, жена и дочь даже если не принимают участие в соревнованиях, то всегда поддерживают, болеют с трибун. Словом, всех вокруг себя Сергей пытается вовлечь в спорт, ведь движение — это жизнь, а участие в соревнованиях дает ни с чем не сравнимые ощущения.

Из хулиганов — в спортсмены

У Сергея руководство над восьмым классом. Учитель признается, что с подростками непросто, но он старается быть с ними на одной волне. Со своим классом Сергей бывает на всевозможных соревнованиях — муниципальных, областных. В школе работают секции баскетбола и футбола, занятия спортом почти не прекращаются. Физкультурный зал работает даже в перемену: ребята могут прийти и поиграть в теннис под присмотром учителей.

Но и это еще не все. Своим подопечным Сергей старается организовать в том числе и культурную программу. Например, с классом они посещали IT-куб в Княгинине, отправлялись на велосипедах в живописные места в своем районе, а недавно устроили субботник и собрали мусор у озера. Дети сами стремятся во всем принять участие, а на День учителя всегда придумывают что-то особенное.

- Самый запоминающийся подарок был в прошлом году — мне подарили шарж. В этот раз на День учителя подарили сертификат на покупку техники - это тоже очень хороший и полезный подарок, - признается Сергей.

Своим подопечным Сергей старается организовать и культурную программу.

Ну и еще один сюрприз от учеников и их родителей — это победа Сергея в нашем конкурсе, с чем мы его и поздравляем!