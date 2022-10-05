Самым классным учителем года в Нижегородской области стал Сергей Костыгин. Фото: из личного архива

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» поздравляет с профессиональным праздником всех педагогов и подводит итоги интернет-голосования конкурса «Самый классный учитель - 2022». Отдать свой голос за любимого учителя нижегородцы могли с 1 сентября по 5 октября на сайте kp.ru. В этом году на конкурс поступило более 110 заявок из самых разных районов области – от маленьких сельских школ до крупных городских лицеев. Голосовали целыми семьями, классами и школами, и в результате победителем стал учитель физкультуры Сергей Костыгин – он набрал 86652 голоса. К слову, Сергей и в прошлом году участвовал в нашем конкурсе и занял третье место. Он работает в лысковской школе №3 уже около 10 лет и считает, что прививать детям основы здорового образа жизни и любовь к спорту просто необходимо, особенно в наше время, когда дети столько времени проводят с гаджетами.

Второе место заняла учитель информатики из школы N168 имени И.И.Лабузы Канавинского района Нижнего Новгорода Юлия Загороднюк. Она набрала 85051 «лайков» в ходе голосования.

- Когда я смотрю на своих учеников, то вижу безграничные возможности каждого, и мне как учителю остаётся лишь зажечь огонь в их глазах и помочь найти путь, созвучный их сердцу для того, чтобы мои ученики стали успешными! – говорит Юлия.

Третье место заняла учитель русского языка и литературы из нижегородской школы № 41 Гунай Идрисова, набравшая 50105 голосов. Она не скрывает, что любит свою профессию и гордится ей.

- Мне интересно работать с детьми, слышать их громкие и задорные голоса, отвечать на бесконечные «почему», нравится их открытость и непредсказуемость. Для меня моя работа – это образ жизни. Именно здесь я ощущаю себя нужной моим ученикам, их родителям и коллегам, - написала о себе Гунай Идрисова.

Лидеры голосования, занявшие первые три места, будут награждены подарками, а все остальные участники получат дипломы. В ближайшее время мы опубликуем интервью с победителем нашего конкурса.