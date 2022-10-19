В Нижнем Новгороде в середине октября зацвела сирень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде в разгар осени распустилась сирень. Цветущие в середине октября весенние кустарники нижегородцы заметили на улицах города. Фотографии сирени опубликованы в социальных сетях.

- Весна, ты пьяна, сейчас осень! – такая подпись сопровождает фото в группе «Мой Нижний Новгород» ВКонтакте.

На опубликованных кадрах видны нежные цветы, распустившиеся на фоне обнаженных веток и желтых листочков соседних деревьев. Надо сказать, выглядит это довольно необычно.

- Слишком тёплая осень, ожидаем потом дожди в декабре, - отметил один из интернет-пользователей в комментариях.

В Нижнем Новгороде в середине октября зацвела сирень. Фото: СОЦСЕТИ

Действительно, в этом году осень в Нижнем Новгороде весьма теплая. Несмотря на то, что сентябрь встретил нас ночными заморозками, оставшиеся дни месяца были довольно теплыми, хоть и дождливыми. Необычайно теплой была и первая половина октября: в основном температура воздуха держалась выше +10 градусов (а в первых числах октября и вовсе было +19!), в том числе и ночью. Поэтому сирень и «сошла с ума»: подумала, что наступила весна, и зацвела. Кстати, такое происходит не в первый раз: ранее в Нижнем Новгороде весенний кустарник уже зацветал осенью – правда, это было во второй половине сентября, а не октября.

Как утверждают биологи, ничего сверхъестественного в этом нет, и весной эти кусты сирени вновь порадуют нижегородцев обильным и ароматным цветением. Правда, на тех веточках-торопыгах, которые поспешили распуститься осенью, цветов уже не будет.

К слову, в Нижегородской области еще продолжают радовать глаз цветы, такие как ромашки, розы, клевер, одуванчики и другие. Однако синоптики предупреждают, что уже на этой неделе в регионе может выпасть первый снег.