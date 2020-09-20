Погодная аномалия: Сирень зацвела в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Несмотря на то, что столбики термометров за окном вот уже несколько дней не поднимаются выше +10 градусов, в Нижнем Новгороде можно увидеть весьма необычное зрелище – цветущую сирень. Необычными фотографиями нижегородцы поделились в социальных сетях.

- А вы заметили, что зацвела сирень? – прокомментировали снимки пользователи в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Цветение сирени в это время удивило нижегородцев. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

К слову, это далеко не самая удивительная погодная аномалия, которую фиксировали в Нижнем Новгороде. К примеру, в прошлом году в канун Нового года в нашем городе набухли почки на деревьях.

- Если раньше плюсовая температура в середине декабря была чем-то ненормальным, то теперь мы это регулярно наблюдаем, - рассказывал тогда в интервью «Комсомолке» эколог Асхат Каюмов. – Связано это с глобальным потеплением климата.

В скором времени в Нижнем Новгороде ожидается потепление. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Стоит отметить, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде действительно ожидается небольшое потепление – в период с 23 по 25 сентября столбики термометров могут подняться до +18 градусов.

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