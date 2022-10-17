Первый снег в Нижегородской области 2022: синоптики рассказали, когда ждать заморозков

К пятнице температура воздуха днем будет уже не выше +5 градусов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

До настоящей зимы в Нижнем Новгороде и области ещё далеко, но уже к концу рабочей недели, по прогнозам синоптиков, может выпасть первый снег. Осенняя промозглая погода полностью вступает в свои права, поэтому скоро нижегородцам придётся доставать из шкафов шапки, шарфы и тёплые пуховики.

Температурный фон большую часть недели будет чуть выше нормы. Днём воздух будет прогреваться до +7…+10 градусов, а ночью до +1…+3 градусов. В будни местами ожидаются умеренные дожди. Однако уже в пятницу и на выходных температура воздуха будет понижаться более значительно.

– К пятнице температура воздуха днем будет уже не выше +5 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Конечно, на фоне таких температур не только дождь, но и мокрый снег может добавиться, – рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Так что первый снег мы предварительно ожидаем к концу рабочей недели.

Правда, сугробов и снежного покрова нижегородцам пока ждать не стоит. Погода меняется изо дня в день, но общая тенденция понятна – дальше ожидаются осадки с дневной температурой чуть выше нуля градусов.

– Снежный покров уляжется в ноябре. Чаще всего это происходит именно во второй его половине, – добавила Ольга Мокеева. – Промозглую погоду в нашу область принесут атмосферные фронты североатлантического циклона, а потом в его тыл будет заходить холодный воздух Арктики.

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