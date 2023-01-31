Держал «общак» и назначал «смотрящих»: 35-летний «вор в законе» вымогал миллион с зека в нижегородской колонии

35-летний вор в законе Гегам Петросян предстанет перед судом за вымогательства в нижегородской колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области перед судом предстанет 35-летний «вор в законе» Гегам Петросян, который обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: занятие высшего положения в преступной иерархии, а также вымогательство организованной группой.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Петросян отбывает наказание в исправительной колонии №16 в Лысковском районе. Он стал криминальным лидером в 2020 году: назначал среди зеков «смотрящих» за отрядами и промышленными зонами, контролировал «общак» - деньги, находящиеся в общем пользовании.

Еще до своей коронации Петросян сколотил и возглавил банду из числа осужденных, которая занималась вымогательством денег у других сидельцев. В 2020 году они пять раз вымогали деньги у одного из заключенных.

- Оформив банковские карты на своих родственников и родственников иных лиц, угрожая жизни и здоровью потерпевшего, они вымогали у гражданина более 1,2 млн рублей. Полученные денежные средства впоследствии Петросян распределял на нужды организованной группы, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Петросяна, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. По российскому законодательству за получение статуса «вора в законе» может грозить до 15 лет тюрьмы.

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