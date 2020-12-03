Нижегородский «вор в законе», 20 лет заправлявший криминальным миром, предстанет перед судом

57-летний "вор в законе" Игорь Новиков по кличке Новик. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета Игоря Новикова по прозвищу Новик. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Первый тюремный срок Новик получил в 70-е: ему тогда было всего 14 лет, и он попался на краже. В 1999 году был коронован и стал представителем элиты преступного мира. С тех пор и на протяжении двадцати лет он заправлял нижегородским криминальным кругом: подчинял себе преступников, имевших более низкий статус, сохранял и распространял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, распоряжался «общаком» (преступной кассой).

Новик был задержан осенью 2019 года в Княгининском районе.

«Он имеет сферу своего влияния во всех субъектах Российской Федерации, в том числе на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области», - сообщали тогда в Княгининском районном суде.

О ходе расследования уголовного в отношении нижегородского «вора в законе» рассказали в региональном ГУ МВД России.

«Было проведено большое количество следственных действий и экспертиз, подтвердивших высокий криминальный статус лица, собраны неопровержимые доказательства его преступной деятельности. При производстве обысков по его месту жительства изъято большое количество предметов с воровской атрибутикой, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования», - рассказали в ведомстве.

При обыске у него было изъято большое количество воровской атрибутики. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Стоит отметить, что ранее Игорь Новиков неоднократно привлекался к уголовной ответственности – в основном за кражи и незаконный оборот наркотиков. А в 2011 году Новик попался на разбое: отобрал у нижегородца старенький «Мерседес». Причиной такого поступка со стороны Новикова послужил тот факт, что владелец иномарки жил в исправительной колонии якобы не по «воровским понятиям».

Теперь Новика, судя по всему, ждет новый тюремный срок. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

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