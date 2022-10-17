«Жаль, что болельщики не освистали нас после игры»: Зоран Лукич высказался о поражении «Пари НН» в матче с «Самарой»

Зоран Лукич раскритиковал игру своих подопечных. Фото: пресс-служба БК "Пари Нижний Новгород".

В минувшее воскресенье «Пари Нижний Новгород» на своем паркете крупно уступил «Самаре», и это стало вторым домашним поражением с начала сезона. Впервые за долгое время нижегородская команда проиграла сопернику почти 40 очков - такого результата не было даже с зарубежными грандами вроде мадридского «Реала». При этом команда из Самары только в этом сезоне вернулась в Единую лигу ВТБ после длительного перерыва. Главный тренер нижегородцев Зоран Лукич после этого поражения очень критично высказался о своих подопечных.

- Поздравляю нашего соперника с победой. Игра показала, сколь велико их желание выиграть. Мне жаль, что болельщики не освистали нас после игры. Надо было раздавать дуделки с водой. Когда команда так выглядит, к сожалению, это и моя вина. Я так выбирал. Первый «звоночек» был еще в игре против УНИКСа. Тогда можно было оправдаться - играли против сильной команды, лидера турнирной таблицы. Но сегодня вы все видели сами. Я из тех, кто не любит людей без характера, но именно отсутствие характера и вышло на поверхность в этой игре, - сказал наставник «Пари НН» после игры с «Самарой».

Коллега Лукича, главный тренер «Самары» Сергей Базаревич тоже, как оказалось, впечатлен результатом:

- Мы рады победить в Нижнем, здесь всегда непросто играть. Хорошая команда, давно играет под руководством Зорана. Хочу поздравить своих игроков, они показали отличные усилия. Мы очень хорошо защищались и это позволило нам бежать. Мы забили очень много очков в быстром прорыве. Наверное, поэтому и построили такой отрыв во второй четверти, и получили такую неожиданную разницу. Я бы не сказал, что наше позиционное нападение было на высоком уровне — над этим еще работать и работать.

К слову, впереди у нижегородской команды выездная встреча с «Астаной» 23 октября, ну а 27 октября «Пари НН» на своем паркете примет «Локомотив» из Краснодара. Начало матча в 19:00.