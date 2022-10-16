Баскетболисты «Пари НН» со счетом 52:90 проиграли «Самаре» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» со счетом 52:90 проиграли «Самаре» в домашнем матче Единой лиги ВТБ 16 октября.

Первые два очка нижегородской команде принес Иван Стребков, по четыре очка принесли своей команде Александр Чадов и Александр Ганькевич, но хозяева допустили большое количество потерь и лишились преимущества по счету. Трехочковый бросок Чадова сделал счет 15:19, с которым команды и ушли на перерыв.

На старте второй четверти Джеремейн Лав заработал на штрафных свои первые два очка в этой игре. Нижегородцам удалось сократить отрыв до 1 очка, однако очередные ошибки со стороны хозяев и фолы привели к 22:33 на табло. За три минуты до окончания четверти отставание «черно-белых» составляло 15 очков, ну а на большой перерыв команды ушли при разгромных 23:43.

В третьей десятиминутке отставание нижегородской команды достигло 30 очков, отыграть такую разницу в счете уже не представлялось возможным.