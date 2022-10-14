«Мы сделали антирекорд по потерям»: Зоран Лукич рассказал о причинах поражения БК «Пари НН» в матче с УНИКСом

Зоран Лукич рассказал о причинах поражения "Пари НН". Фото: пресс-служба БК "Пари Нижний Новгород".

Баскетболисты «Пари Нижний Новгород» потерпели первое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ. 13 октября на своем паркете нижегородская команда проиграла казанскому УНИКСу со счетом 57:75. На послематчевой пресс-конференции главный тренер нижегородцев Зоран Лукич прокомментировал результаты прошедшей игры.

- Хочу поздравить нашего соперника с заслуженной победой! Жаль, но сегодня мы сделали антирекорд по потерям. Есть понимание, почему это происходило - очень хорошая агрессивная защита была у команды из Казани. Минимум десять потерь мы совершили буквально на ровном месте, я их не могу объяснить.

Определенный вклад в победу гостей внесли бывшие игроки нижегородской команды. Так, например, Михаил Кулагин, игравший за нижегородцев еще в прошлом сезоне, отметился «трехой», а Георгий Жбанов, которого помнят еще в составе молодежки «НН», провел эффективную игру в защите.

- Жбанов точно выполняет то, что его тренер требует. Не фантазирует. Он играл ключевую роль в организации деструкции нашей игры. Георгий очень хорошо опекал Лава, который является одним из лучших снайперов нашей команды, очень качественно «душил» атаки нашего игрока, - заметил тренер.

Лукич также сообщил, что в этой игре получили травмы двое ключевых игроков «черно-белых» - Иван Стребков и Дмитрий Хвостов. Ввиду этого, предстоящая домашняя игра с «Самарой», по словам тренера, обещает быть «интересной».

К слову, воскресный матч с сибирской командой также состоится на паркете «Нагорного», начало в 14:00.