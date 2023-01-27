Рекорд России по массовому катанию Татьян установлен в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установили новый рекорд России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Самое массовое катание Татьян на коньках в России зафиксировали в Нижнем Новгороде в Татьянин день 25 января. Центром проведения праздничных мероприятий в этот день стала площадка «Спорт Порт», расположенная на территории стадиона «Нижний Новгород». Нижегородцам заранее сообщили о намерении установить всероссийский рекорд, и все желающие могли принять участие в этом событии, пройдя предварительную регистрацию. В результате на каток «Спорт Порта» вышли 368 нижегородок с именем Татьяна.

На мероприятии присутствовал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он официально зафиксировал новый рекорд страны, установленный в нашем городе. Нижегородкам вручили сертификат о внесении рекорда в Книгу рекордов России.

На мероприятии присутствовал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Удивительно было наблюдать за тем, как девушки, у которых одно имя на всех (а ведь звук собственного имени — один из самых важных в жизни человека), проводят время вместе, активно отдыхают и достигают новых высот, - написали представители Книги рекордов России в соцсетях.

В ответ одна из рекордсменок Татьяна Жилина поблагодарила представителей справочника рекордов за то, что они побывали в нашем городе и стали свидетелями этого достижения.

- Так много Татьян за один раз я ещё не видела! Выдали сертификат участника, сфотографировалась с представителем Книги рекордов России Станиславом. Познакомилась с замечательной Танюшей, которая любезно поменялась со мной коньками, так как на мне были сначала мужские коньки, а я умею только на фигурных. Менялись прямо на льду, - поделилась впечатлениями девушка.

К слову, Нижегородская область все чаще удивляет новыми рекордами. Так совсем недавно в Книгу рекордов России попала гимнастка Дина Аверина. Она установила новый рекорд по количеству побед на Чемпионатах мира.

Кроме того, минувшим летом в Нижнем Новгороде приготовили рекордный свекольник.