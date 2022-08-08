Рекордный свекольник и приветливая креветка: чем запомнился фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде

Фестиваль "Да, шеф!" прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Двухдневный гастрономический фестиваль «Да, шеф!» прошел в Нижнем Новгороде в эти выходные. В рамках события был приготовлен самый большой в России свекольник. Этот рекорд был занесен в книгу рекордов России. Кроме того, нижегородцы приняли участие в множестве конкурсов и активностей, а идейный вдохновитель фестиваля шеф-повар Константин Ивлев поделился забавными историями из детства, а также раскрыл секреты профессии повара. «КП-Нижний Новгород» побывала на фестивале и собрала все самое интересное о нем.

Ивлев взорвал тушенку!

В первый день нагрузка на желудки гостей была немного слабее. На мастер-классах готовили паэлью и коктейли, а еще угощали пищей духовной. Так, под зажигательные хиты Мити Фомина взрослые смогли окунуться в атмосферу конца девяностых — начала нулевых и зарядиться позитивом, а дети тем временем познавали азы поварского искусства на площадке Российского движения школьников. Там шеф Ивлев рассказал много интересного о полезных блюдах, кулинарных шоу, своем пути и о профессии повара в целом.

В рамках фестиваля Константин Ивлев ответил на вопросы школьников. Фото: Мария СОРОКИНА

Например, однажды в детстве на пикнике он решил погреть на костре банку тушенки. Банка, ожидаемо, взорвалась, а у знаменитого в будущем повара остались бесценные воспоминания.

- После этого случая у меня на лице остались шрамы, а у друзей веснушки! - пошутил Ивлев.

Многие интересуются, где учился знаменитый на всю страну повар, который с экранов нам говорит, как готовить вкусно, и показывает, что бывает с тем, кто готовит не очень вкусно. Раскрываем секрет: никаких специальных курсов Константин не заканчивал, их тогда просто не было. В школе учился не очень хорошо, но затем по совету отца поступил в техникум на повара и там приложил все старания к освоению этой профессии. Потом был долгий и непростой путь от парня, режущего морковку, до автора ряда книг о кулинарии и ведущего множества кулинарных передач. Ивлев бывал во множестве стран и, не зная ни одного иностранного языка толком, учился у лучших мастеров кулинарии, наблюдал и запоминал их методы, фишки. Как признается сам шеф, тогда он узнал много больше, чем в техникуме. Затем были победы на кулинарных соревнованиях, работа шефом в ряде ресторанов, собственные блюда, собственные рестораны и, наконец, кулинарные шоу, которые знают и любят очень многие.

Еще в день открытия состоялись мастер-классы и викторины, встреча с Дедом Морозом, показ мультиков и многое другое.

Дедушка Мороз принимал юных посетителей в своей временной резиденции. Фото: Мария СОРОКИНА

Одним из самых зрелищных стал парад продуктов. В числе отмеченных звездными гостями костюмов были ролл, спагетти с сосиской, котики.

Константину Ивлеву запомнился костюм ролла. Фото: Мария СОРОКИНА

Костюм сосиски со спагетти шефу тоже пришелся по душе. Фото: Мария СОРОКИНА

Посетителям фестиваля больше запомнился костюм креветки от одной из компаний-партнеров. Эта креветка не только приняла участие в торжественном шествии, но и встречала посетителей недалеко от входа в парк.

Костюм креветки запомнился многим. Фото: Мария СОРОКИНА

На празднике установили сразу два рекорда

На следующий день ровно в 12:00 все собрались, чтобы приготовить и задокументировать самый большой свекольник в России. Константин Ивлев руководил процессом, а готовил претендующее на рекорд блюдо известный в Нижнем Новгороде шеф-повар Андрей Сулима.

Свекольник готовил нижегородский шеф-повар Андрей Сулима. Фото: Мария СОРОКИНА

Целый час в специально изготовленную для этого кастрюлю опрокидывали контейнеры с предварительно измельченными ингредиентами, а нижегородский шеф не прекращал их перемешивать, чтобы свекольник получился действительно вкусным. Когда все было готово и Константин Ивлев со сцены объявил о заявке на рекорд, к кастрюле подошел строгий и придирчивый член комиссии Книги рекордов России. Сначала он попросил попробовать свекольник на вкус, а затем посмотрел на весы.

Представитель книги рекордов России оценивает свекольник на вкус. Фото: Мария СОРОКИНА

Масса блюда без учета тары действительно оказалась рекордной - 1033 килограмма.

Масса блюда оказалась рекордной - 1033 кг. Фото: Мария СОРОКИНА

Но это еще не все! Как выяснилось, кастрюля, в которой готовили свекольник, оказалась самой большой в стране — 1420 литров. Этот рекорд тоже был задокументирован.

Свекольник официально внесен в Книгу рекордов России. Фото: Мария СОРОКИНА

После этого желающие смогли попробовать свекольник на вкус. Очередь за блюдом была впечатляющей. Корреспонденту «Комсомолки», к сожалению, свекольника не досталось, но по заверениям местных, холодный суп получился что надо.

Вот так выглядит готовый свекольник. Фото: Мария СОРОКИНА

- Мы с Андреем Сулимой придумали сделать свекольник таким. Решили добавить определенную нотку для того, чтобы он был не классическим, а с оттенком Нижнего Новгорода. Все это вылилось в рекорд для книги рекордов России. Меня этот свекольник удивил своей свежестью, вкусом, гармонией, - рассказал Ивлев на пресс-конференции после того, как рекорд был подтвержден.

Не получили свой свекольник — не беда. В парке проходили мастер-классы по приготовлению фастфуда.

Мастер-класс по приготовлению блюд фастфуда. Фото: Мария СОРОКИНА

Можно было попробовать бургер или хот-дог сразу после приготовления, а также получить ответы на интересующие вопросы. К слову, первые бургеры готовили не с мясом, а с рыбой. При приготовлении современного бургера используются сырный соус и горчица, а хранится свежеприготовленный бургер не более суток. Бургер — блюдо из фастфуда, но несмотря на расхожее мнение о его вреде шефы в один голос твердят — фастфуд вполне себе заслуживает уважительного отношения, но это уважительное отношение должно прослеживаться к любому блюду на всех этапах - от подбора продуктов до употребления в пищу. Даже шаурма, которая для некоторых уже стала именем нарицательным, может подаваться в успешных заведениях, а может стать причиной отравления.

От зернышка до круассана

Это уважительное отношение к пище на всех этапах ее приготовления Ивлев перенял, обучаясь за рубежом, и именно такой наказ он дал нижегородцам. На вкус блюда действительно очень влияет то, насколько качественно подобраны продукты, в каких условиях выращивались овощи и фрукты, содержались животные, которые пошли на мясо.

- Мы иногда смотрим на другие страны и думаем о том, как у них все хорошо в этом плане, - продолжил Ивлев, - а там просто есть уважение к людям, которые посеяли зерно, собрали зерно, перемололи в муку, а из муки сделали круассан. Если вы будете поддерживать своих и ходить в заведения, это только к лучшему. Поверьте мне, сейчас это не роскошь. Мы перешли в ту плоскость, когда еду дешевле и проще готовую купить. Вы же не купите 100 граммов гречки, чтобы себе ее отварить. Второй момент — самое дорогое сейчас время. Столицы уже живут по принципу того, что со средним заработком можно себе позволить «стыловаться» в заведениях.

По его словам, не обязательно выбирать дорогие рестораны, ведь сейчас открывается множество столовых, как в советское время, где вкусно и недорого кормят. Посещая их, человек помогает развиваться отрасли в целом. К слову, свои достойные и недорогие заведения есть и в нашем городе, в чем шеф убедился лично.

-Ресторанный бизнес жив, он растет, открывается безумное количество заведений. Приезжавшие сюда знакомые говорили мне «Посети этот ресторан!». В этот раз, пока я ехал в поезде, мне позвонило N-ное количество друзей и сказало: «Шеф, обязательно сходи в то заведение, и в то!». Я сходил в одно местное французское бистро и могу сказать, что это топчик! Считаю, что лучше мелкими шажками развивать свою локальную кухню, что у вас очень хорошо получается. Уверен, что уже через год вы будете гордиться поварами, которые выросли на вашей земле, - заключил Константин Ивлев.

К слову, гастрофестивали в Нижнем Новгороде будут проходить и далее. Кроме того, в городе реализуется проект «Шеф в школе», позволяющий более осмысленно подойти к школьному питанию, которое не менялось десятками лет.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде только в день открытия посетили более 30 тысяч человек.