Нижегородская гимнастка Дина Аверина вошла в Книгу рекордов России по количеству побед на ЧМ

Нижегородка побила рекорд Евгении Канаевой, завоевав 18 золотых медалей международного чемпионата. Фото: Книга рекордов России.

Нижегородская спортсменка Дина Аверина вошла в Книгу рекордов России, как рекордсменка по количеству побед на Чемпионатах мира по художественной гимнастике. В общей сложности гимнастка родом из Заволжья завоевала 18 золотых медалей ЧМ и побила рекорд Евгении Канаевой — 17 медалей.

- 6 октября на соревнованиях по художественной гимнастике на втором этапе Кубка сильнейших в Москве, в торжественной обстановке в присутствии президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил Дине Авериной сертификаты за самое большое количество золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира, сообщается на странице Книги рекордов России в соцсетях.

Сама спортсменка призналась, что для нее — большая честь быть отмеченной Книгой Рекордов России.

- Считаю, что это наше общее достижение, которого могло и не быть без Ирины Александровны, Веры Николаевны, Ирины Борисовны, Юлии Владимировны, Ларисы Викторовны, Вероники Борисовны, Ариши, моей семьи, врачей, судей и всех тех, кто несмотря ни на что всегда был рядом, болел и переживал. Эта награда, безусловно, добавила мотивации и вдохновения для новых рекордов. Верьте в свои силы и помните, что нет ничего невозможного! - написала спортсменка на своей странице в ВК.

Отметим, что с 15 по 16 октября в Нижнем Новгороде будет проходить региональный турнир по художественной гимнастике «Турнир на призы Дины и Арины Авериных». Желающие принять участие в соревнованиях могут отправлять заявки на электронную почту организаторов - gorohei@rambler.ru .