Мать тридцать лет проработала в начальной школе: Что известно о нижегородской семье, в которой отец-садист три года издевался над своей 11-летней приемной дочерью

На маму опекаемой девочки тоже возбуждено уголовное дело. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне вечером нижегородцев потрясла новость о том, что житель Кстова на протяжении трёх лет издевался над своей 11-летней приемной дочерью: он заставлял её есть мыло, бил битой по рукам, ковшом по голове, а неделю назад и вовсе отрезал ей фалангу пальца. Если об избиениях школьница все это время молчала, то потеря мизинца правой руки стала последней каплей, и девочка все рассказала подруге, а та – взрослым. Вскоре в дом к семейке с садистскими методами воспитания постучали правоохранительные органы. На 51-летнего приёмного отца возбудили уголовное дело, а его самого на два месяца заключили под стражу.

– В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

После таких пугающих подробностей возникают логичные вопросы: а где же всё это время была приемная мама девочки? Неужели она не видела издевательств? Может быть, её муж-садист тиранил всю семью? Однако региональная прокуратура на маму опекаемой девочки – Наталью тоже возбудила уголовное дело. Как оказалось, она проходит по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Наталья выглядит как самая обычная женщина и примерная любящая мать. Фото: СОЦСЕТИ

Как выяснилось, жена садиста, который издевался над ее приемной дочерью, работает учителем начальных классов в кстовской гимназии. Она преподает юным ребятишкам русский язык, литературное чтение, математику, окружающий мир, технологию и основы религиозных культур и светской этики. В профессиональной сфере женщина работает уже 30 лет и нареканий на неё не поступало: она всегда проходила переподготовку и повышала квалификацию. Также Наталья значится как председатель Кстовской районной профсоюзной организации работников образования.

К слову, Наталья выглядит как самая обычная женщина и примерная любящая мать. На её страничке в социальных сетях можно увидеть множество постов с рецептами блюд, зимними заготовками, дачными советами, а также есть подборки со школьными поделками и весёлыми физкультминутками. Среди групп, на которые подписана женщина, в первых рядах находится паблик «Подслушано у мамочек».

– По-моему, у неё ещё дети есть, помимо приемной девочки, – сказала в разговоре с «КП» знакомая Натальи.

Судя по фото, дети действительно есть. На кадрах за 2015 год мелькает мальчик лет шести: вот они с мамой в дельфинарии, вот гуляют по зимнему Питеру. А вот на фотографиях, датированных 2008-2010 годом, запечатлен подросток лет 12-13.

Вероятно, в семье воспитывается не один ребёнок. Фото: СОЦСЕТИ

Коллеги Натальи меж тем отказываются верить в произошедшее.

– Приёмная дочь Натальи учится в интернате для проблемных детей, им свойственно преувеличивать, иногда лгать. Я думаю и надеюсь, что это чудовищная ошибка. Наталья работает у нас давно, но судить, какой она педагог, я не могу, она в начальной школе, мы не пересекались. Жалоб на неё не слышала, – рассказала «КП – Нижний Новгород» коллега женщины.

Однако настолько ли всё однозначно, станет понятно в ходе расследования уголовных дел. Сейчас этим занимаются Следственный комитет и прокуратура.

– В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего», сейчас он находится под стражей. В отношении женщины расследуется уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ребенок изъят из семьи, – подчеркнули в прокуратуре Нижегородской области.

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