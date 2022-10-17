Заставлял есть мыло и отрезал палец: отец-садист несколько лет издевался над приемной дочерью в Нижегородской области

Мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История бесчеловечных истязательств вскрылась в Нижегородской области, где приёмный отец на протяжении трёх лет избивал и издевался над 11-летней опекаемой девочкой. Несколько лет назад маленькая Катя (имена героев изменены – прим.) была рада попасть в новую семью и обзавестись мамой и папой, вот только её мечты о том, чтобы быть счастливой и любимой, вмиг обернулись болью и страхом. Её новоиспечённый папа оказался тираном с садистскими наклонностями, которые направил на беззащитную девочку.

Все началось летом 2019 года – все это время 51-летний мужчина подвергал Катю физическому и психологическому насилию. Он неоднократно избивал девочку тем, что под руку попадет, а также всячески издевался над ней. Катя систематически получала удары битой по рукам и ковшом по голове. Мужчина бил её руками по голове и не гнушался пускать в ход ноги, ударяя девочку в живот.

- Он заставлял её есть мыло, обливал холодной водой, лишал пищи, - сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Сколько бы продолжались все эти издевательства, непонятно, но на прошлой неделе мужчина специально отрезал Кате фалангу пальца, и об этом девочка молчать уже не смогла.

- Действуя умышленно, с целью причинения средней тяжести вреда здоровью девочке, мужчина вооружился ножом и отрезал им фалангу мизинца правой руки, - рассказали ужасные подробности в пресс-службе Кстовского городского суда.

Вечером 14 октября изверга задержали и отвезли на допрос, где мужчина заявил о своей непричастности к совершению преступлений, которые ему вменяют. Тем не менее, Кстовский городской суд заключил недобросовестного опекуна под стражу на два месяца – до 13 декабря 2022 года включительно.

- В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Однако в суде решение о мере пресечения выносили сразу по нескольким статьям: за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а также за причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев.

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