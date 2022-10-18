Уголовное дело возбудили на нижегородку, над приемной дочерью которой несколько лет издевался отец-садист

На нижегородку, над приемной дочерью которой на протяжении трёх лет издевался отец-садист, возбудили уголовное дело по статье: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Мужчина же проходит по делу за истязание заведомо несовершеннолетнего. С лета 2019 года 11-летняя девочка, воспитывающаяся в семье из Кстовского района, неоднократно подвергалась избиениям. Мужчина бил школьницу чем попало, заставлял есть мыло и не гнушался пускать в ход кулаки. В октябре текущего года издевательства со стороны опекуна усилились, мужчина отрезал девочку фалангу пальца.

Сейчас прокуратура проводит проверку по этому происшествию. Известно, что Кстовский городской суд заключил отца-садиста под стражу до 13 декабря 2022 года.

- В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, - ранее сообщали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

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