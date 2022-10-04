В Нижегородской области отменили оплату детских садов и школьного питания для семей мобилизованных. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Нижегородской области отменили оплату детского сада и школьного питания для семей, в которых отец был призван в рамках частичной мобилизации. Меры поддержки начали действовать уже с октября, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- С этого месяца эту оплату отменяем для тех, у кого мобилизовали главу семьи. Компенсация учреждениям - из муниципальных бюджетов. Такая же схема по школьному питанию. Для детей мобилизованных оно будет бесплатным, - пояснил Глеб Никитин.

По его словам, сейчас в правительстве прорабатывается вопрос, чтобы сделать бесплатными для детей мобилизованных нижегородцев кружки, секции и другие услуги дополнительного образования.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе ВС РФ, приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек. 29 сентября первые нижегородцы уже отправились в зону специальной военной операции. Все они получили специальные наборы дополнительной экипировки и необходимых вещей, которые им были предоставлены за счет региона. В комплект входит спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), сухпаек, аптечка и даже телефон.