Дети мобилизованных нижегородцев смогут питаться бесплатно в школьных столовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети мобилизованных нижегородцев смогут бесплатно питаться в школьных столовых города с октября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Кроме того, Юрий Шалабаев сообщил, что для семей мобилизованных нижегородцев отменяется плата за детские сады и дополнительное образование. Также для них будет бесплатным посещение группы продленного дня.

– Такое решение принял после поручения губернатора Нижегородской области о предоставлении возможных мер поддержки семьям, где отцы призваны для защиты интересов страны, – отметил мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, в ходе онлайн-трансляции 7 октября глава города сообщил, что для получения льгот на детей достаточно принести в детский сад или школу справку из военкомата о том, что глава семейства мобилизован.