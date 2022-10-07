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Общество7 октября 2022 10:44

Дети мобилизованных нижегородцев смогут питаться бесплатно в школьных столовых

Оплата детсада и продленки также отменяется
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Дети мобилизованных нижегородцев смогут питаться бесплатно в школьных столовых

Дети мобилизованных нижегородцев смогут питаться бесплатно в школьных столовых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети мобилизованных нижегородцев смогут бесплатно питаться в школьных столовых города с октября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Кроме того, Юрий Шалабаев сообщил, что для семей мобилизованных нижегородцев отменяется плата за детские сады и дополнительное образование. Также для них будет бесплатным посещение группы продленного дня.

– Такое решение принял после поручения губернатора Нижегородской области о предоставлении возможных мер поддержки семьям, где отцы призваны для защиты интересов страны, – отметил мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, в ходе онлайн-трансляции 7 октября глава города сообщил, что для получения льгот на детей достаточно принести в детский сад или школу справку из военкомата о том, что глава семейства мобилизован.