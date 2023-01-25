Замерз насмерть в сугробе: в Выксе пьяная пенсионерка выкинула с пятого этажа своего двухлетнего внука

Малыш упал на козырек библиотеки и еще какое-то время был жив. Фото: Выкса.РФ.

Расследование жуткой гибели двухлетнего ребенка в городе Выкса Нижегородской области завершено, история близится к своему финалу. Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» уже передано в суд и ожидает рассмотрения. На скамье подсудимых оказалась родная бабушка малыша. В тот трагический день 8 января 2022 года 63-летняя женщина была единственным взрослым человеком, находившимся в квартире с мальчиком. Еще продолжались новогодние праздники и родители всего на одну ночь доверили свое драгоценное чадо близкой родственнице. В ее опыте ухода за детьми и ответственном отношении никто не усомнился. Даже любопытные соседки, от которых вечно только и ждут сплетен и язвительных комментариев, на удивление оказались хорошо расположены к женщине. Они характеризовали ее сугубо положительно, дескать, алкоголем не злоупотребляет.

Несмотря на присутствие в квартире маленького ребенка, за которым глаз да глаз, пенсионерка продолжила праздновать — хорошенько накатила спиртного и легла спать. Проснулась бабушка лишь в обед. Не найдя внука в квартире, она позвонила его родителям. Те примчались к ее дому и застали бездыханное тельце своего малыша на козырьке библиотеки как раз под окнами квартиры. Вокруг было множество следов детских ножек.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила от переохлаждения, - заметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Получается, упав с пятого этажа, малыш еще какое-то время оставался жив. Пенсионерка уверяла — она ничего не делала, ничего такого даже не помнит. Безутешным родителям ее слова, конечно, никак не помогли. На месте происшествия работали следователи, прокуратура. Расследование этого дела было взято под личный контроль прокурора Нижегородской области Андрея Травкина.

Версия о несчастном случае никак не связывалась воедино. Дело в том, что от рокового шага в пустоту малыша защищала перегородка высотой больше метра. Рядом не было никаких приспособлений, позволяющих преодолеть ее без посторонней помощи. Расследование длилось целый год. У специалистов было достаточно времени, чтобы скрупулезно изучить все доказательства по делу. В конечном итоге следователи пришли к выводу, что женщина сама совершила это чудовищное злодеяние. Свою вину пенсионерка так и не признала, ссылаясь на амнезию.

- В ходе расследования уголовного дела пенсионерке проведена судебно-психиатрическая экспертиза, заключением которой установлена ее вменяемость, - добавили в следственном комитете.

Сейчас пенсионерка ожидает суда. Сидеть с внуками ей, вероятно, уже не доведется.