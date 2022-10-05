12-летний школьник спас жизнь мужчине с внезапным приступом эпилепсии в Дзержинске

Мальчик сразу понял, что мужчине нужна помощь. Фото: Егор Симонов.

Егор Симонов – скромный мальчик, в котором героя разглядишь не сразу. Однако в середине сентября именно этот 12-летний юноша совершил настоящий взрослый поступок и спас жизнь мужчине с внезапным приступом эпилепсии в Дзержинске.

Осенним утром, 14 сентября, мальчик в спешке собирался в школу: прихватил рюкзак, сменную обувь и побежал на уроки. Казалось бы, успел вовремя и выговора от учителей не получит, но вот незадача – в раздевалке Егор понял, что оставил дома форму. «Так дело не пойдёт», подумал школьник и побежал домой за оставленными вещами.

Оказавшись на улице, Егор заметил вдалеке мужчину, лежащего на земле, и не смог пройти мимо, несмотря на то, что сам он уже порядком забегался и время поджимало. «Мало ли что могло произойти», подумал школьник и подошёл ближе, тут же распознав неладное – мужчина бился в конвульсии, а изо рта у него шла пена. Все признаки приступа эпилепсии на лицо.

В тот день Егор опаздывал в школу. Фото: Егор Симонов.

– Егор сразу понял, что мужчине нужна помощь. Вызвал скорую помощь и назвал адрес, по которому необходимо приехать. Он также попросил взрослых, оказавшихся поблизости, дождаться бригаду, так как сам торопился на урок, – рассказала директор школы №12 Ирина Рожкова. – Позже мне позвонили, объяснили ситуацию, просили не ругать Егора за опоздание. Не только не ругали, но и похвалили! Настоящий герой!

Как бы всё сложилось в тот день, не забудь Егор дома форму, непонятно, но ясно одно: из таких парней, как он, вырастают настоящие мужчины. Мальчик не растерялся и пришел на помощь в трудную минуту.

– Несмотря на юный возраст, Егор проявил себя, как настоящий взрослый человек – ответственный, внимательный и неравнодушный. Именно за такими людьми – наше будущее! – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Благодарю Егора за смелость и быструю реакцию в экстренной ситуации, а его родителей за то, что воспитываете в своём сыне качества истинного мужчины и учите помогать другим людям.

В администрации города Дзержинска считают, что такие поступки необходимо поощрять, поэтому Егору пообещали передать подарки от мэра, но в руки мальчика они пока так и не попали. Тем временем семья Егора очень гордится им и его неравнодушием.

– Он всегда такой был. Мы всегда стараемся помогать окружающим и приучаем его. Он никогда не проходит мимо кошечек и собак, а уж людей особенно, – рассказал «Комсомолке» отец мальчика Валерий Симонов. – Это обычный поступок, ничего такого сверхъестественного, но сыном горжусь.

Егор никогда не проходит мимо тех, кто в беде. Фото: Егор Симонов.

Сам Егор – мальчик очень разносторонний. Школьнику нравится погружаться в историческое прошлое, изучать имена деятелей и даты давно свершившихся событий, а ещё он любит читать, изучать окружающий мир и узнавать факты о других странах. Его любимые уроки – это история, литература и география.

Помимо школьных уроков, Егор интересуется музыкой и спортом. Вот уже 6 лет мальчик обучается игре на кларнете, а также занимается плаванием.

Напомним, что весной 2021 года отвагу и мужество проявил другой ученик школы №12 – Лев Титов. Он спас из ледяной воды тонущую бабушку. Как оказалось, пенсионерка давно занимается моржеванием и в тот день вновь собиралась провести процедуру закаливания. В воде женщину стало уносить течение, но мальчик не растерялся и помог бабушке выбраться на сушу с помощью лыжных палок. Не испугал подростка и тот факт, что на улице стоял мороз в -20 градусов.

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