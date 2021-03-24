Глава Дзержинска Иван Носков поблагодарил Льва Титова за проявленное мужество.

Сегодня в администрации Дзержинска прошла встреча главы города Ивана Носкова с учеником 7 класса МБОУ «Средняя школа № 12» Львом Титовым. 6 марта он, проявив отвагу и мужество, спас свою бабушку Людмилу Петровну на реке Осовец, прыгнув в холодную воду при температуре воздуха -20 градусов.

«Бабушка у нас – морж, она плавала в этом месте много раз. Но в тот день течение оказалось слишком сильным, и ее стало относить в сторону Оки, - поделилась мама мальчика Ольга Титова. – Лев вовремя заметил неладное, прыгнул в ледяную воду и протянул бабушке лыжную палку. Благо, моя сестра, тетя Лёвы, оказалась рядом, и они вместе помогли бабушке выйти на берег».

Сейчас Льву Титову 13 лет. Он родился и вырос в спортивной семье: мама – педагог по физической культуре и спорту в ГБОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа», папа – тренер по волейболу в МБУ «ФОК «Ока». Сам Лев с четырех до пяти лет занимался гимнастикой, потом в его жизни появилось плавание, а сейчас молодой человек занимается волейболом в ФОКе «Ока» и водным поло в спортивной школе олимпийского резерва «Заря» у тренера Александра Карузина. И уже сейчас, задумываясь о будущей профессии, признается, что хочет связать свою жизнь со спортом.

«Лев Титов уже в своем юном возрасте – настоящий герой, которым могут гордиться не только его родители, но и все жители Дзержинска. В трудную минуту он поступил как настоящий мужчина и бросился на помощь, не побоявшись ни сильного течения, ни ледяной воды», - сказал глава города Иван Носков, поблагодарив Льва за проявленную смелость, а его родителей – за воспитание отважного юноши.

В завершение встречи Иван Носков вручил Льву Титову благодарственное письмо от администрации города и памятный подарок за проявленную отвагу при спасении человека в ледяной воде. Кроме этого, в планах у главы города посещение одной из тренировок Льва Титова в спортивной школе олимпийского резерва «Заря».