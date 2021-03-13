«Бабушка у нас морж»: 13-летний школьник Лев Титов спас из ледяной воды тонущую бабушку

Пенсионерку стало уносить течением, но ей на помощь пришёл внук. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семиклассник Лев Титов стал настоящим героем в Дзержинске. 13-летний школьник вытащил тонущую бабушку из ледяной воды. Об этом храбром поступке на своей странице «Вконтакте» рассказал местный житель Алексей Алексеев.

Всё случилось на реке Осовец 6 марта. Мальчик вместе со своей тетей и бабушкой отправились к реке. Как оказалось, пенсионерка давно занимается моржеванием и в тот день вновь собиралась провести процедуру закаливания.

- Бабушка у нас морж. Она плавала в этом месте много раз. Но в этот раз течение оказалось сильным, и ее стало относить в сторону Оки, - поделился подробностями спасения папа Льва - Иван Николаевич Титов.

К счастью, Лев вместе с тётей быстро сориентировались: залезли в ледяную воду и протянули бабушке лыжные палки, с помощью которых вытащили её на берег.

- Погодные условия были экстремальными, в тот день стоял мороз - 20. Но это Льва не испугало, - отметил Алексей Алексеев.

К слову, Лев Титов воспитанник СДЮСШОР «Заря», в свободное время мальчик любит заниматься водным поло.

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