Ударил инспектора и попытался сбежать: В Дзержинске арестовали неадекватного мужчину, который ворвался в школу №36

Дебошира задержали сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске задержали 38-летнего мужчину, который 11 января ворвался в школу №36 и неадекватно себя вел. Он пытался оказать сопротивление полицейским и попытался сбежать, но сделать этого ему не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел в дзержинской школе №36 в среду днем: странный мужчина ворвался в здание школы и, как говорят родители, «бегал по первому этажу и хватал девочек младшего класса». Защищать учеников от буйного гражданина пришлось учителю физкультуры, который принялся выталкивать непрошенного гостя за дверь. Мужчина орал что-тот невнятное, вцеплялся в ногу физруку и всячески упирался – потасовку снял на видео кто-то из учеников. Охраны при этом поблизости не было, а за кадром слышались крики «Вызывайте полицию! Нажимай на кнопку!».

Буйный мужчина устроил потасовку с учителем физкультуры. Фото: Алексей Алексеев

Дебошира все же удалось вытолкать из школы, после чего он скрылся с ее территории. Однако далеко уйти ему не удалось.

- По переданным ориентировкам в кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками ГИБДД. Во время задержания местный житель 1985 года рождения начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции, - рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

На кадрах, опубликованных МВД, видно, как дебошир, находясь в патрульной машине на сиденье рядом с водителем, ударяет одного из них, открывает дверь и пытается сбежать, но ему не дают уйти.

За неповиновение сотруднику полиции на него составили административный протокол и арестовали на 5 суток. Сейчас в полиции устанавливают причины и цель, побудившие мужчину проникнуть в здание школы.

Между тем, как удалось выяснить «КП – Нижний Новгород», в дзержинской школе №36 действуют исчерпывающие меры безопасности. Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов дал поручение провести проверку по данному происшествию и оценить, как работают системы реагирования в этой школе.

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