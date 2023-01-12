«Бегал по этажу, хватал девочек младшего класса»: Неадекватный мужчина ворвался в школу Дзержинска во время уроков

Неадекватный мужчина ворвался в школу в Дзержинске во время уроков. Видео: t.me/alekseev_dzr

Не успели нижегородцы отойти от одной шокирующей истории, когда в кстовской школе разъяренный мужчина избил ученика прямо во время перемены, как сразу же после каникул случился новый инцидент – на этот раз в Дзержинске. Там в одну из школ ворвался странный тип, спасать детей от которого пришлось учителю физкультуры.

Инцидент произошел 11 января в школе №36 города Дзержинска. Там в разгар учебного дня в здание ворвался человек, который вел себя не очень адекватно.

- Он бегал по первому этажу, хватал девочек младшего класса. Где был охранник в это время, неизвестно. Старшеклассники обратились за помощью к учителю физкультуры. И после этого учитель начал выталкивать этого неадеквата из школы, - приводит слова одной из родительниц дзержинский блогер Алексей Алексеев.

Кто-то из ребят снял происходящее на видео. На кадрах видно, как прилично одетый мужчина средних лет с сумкой на груди рвется во входную дверь и во все горло орет что-то невнятное. Физрук выталкивает его обратно на улицу, мужчина падает, вцепляется ему в ногу, завязывается борьба.

- Полицию вызывайте, быстро!.. Полицию вызывай, кнопку нажимай!.. Так, все разошлись отсюда! – строго командует женский голос за кадром, заглушая тоненькие девчачьи крики. Вскоре запись обрывается.

Самый главный вопрос, который задают родители нижегородских школьников в связи с этими историями, - где охрана и почему посторонние люди с нехорошими умыслами спокойно могут прийти в школу, в то время как родителям туда так просто не попасть? Отпускать детей в школу, понимая, что они никак не защищены, - страшно.

На эту историю уже отреагировали ответственные лица. Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале написал, что по инциденту в дзержинской школе будет проведена проверка.

- Дал поручение Министерству образования и науки Нижегородской области провести проверку всех систем реагирования, которые были задействованы при появлении постороннего человека в одной из школ Дзержинска. Необходимо дать оценку работе технических приспособлений (тревожная кнопка, домофон), а также как быстро была передана информация специальным службам, - написал Давид Мелик-Гусейнов. Он также поблагодарил сотрудников школы, которые встали на защиту учеников.

Чем закончилась эта история, доподлинно неизвестно. В соцсетях пишут, что буяна-таки задержали приехавшие сотрудники правоохранительных органов. «Комсомолка» направила запрос в ГУ МВД, а также в министерство образования с просьбой прокомментировать, как вообще мог произойти этот инцидент.

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