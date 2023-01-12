Стало известно, как организована охрана в школе №36 Дзержинска, куда ворвался неадекватный мужчина

В школе №36 Дзержинска, куда ворвался неадекватный мужчина, действуют исчерпывающие меры безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В школе №36, куда накануне ворвался посторонний мужчина, действуют исчерпывающие меры охраны. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Напомним, вчера во время уроков в школу №36 ворвался неадекватный мужчина, который, по словам родителей, «бегал по первому этажу и хватал девочек младшего класса». Защищать учеников от буйного гражданина пришлось учителю физкультуры, который принялся выталкивать непрошенного гостя за дверь. Мужчина орал что-тот невнятное, вцеплялся в ногу физруку и всячески упирался.

Главный вопрос, который вновь возник у всех нижегородских родителей: где была охрана и как так получилось, что посторонний человек беспрепятственно проник в школу?

Как выяснилось, охрана в школе на самом деле есть – эти функции осуществляет сотрудник, «у которого эти обязанности включены в должностную инструкцию». Правда, где был этот сотрудник в момент инцидента, не уточняется. Зато в учреждении есть много технических приспособлений, направленных на охрану порядка.

- В школе имеется система контроля управления доступом, ведется внутреннее и наружное видеонаблюдение, действует рамка металлодетектора. Кроме того, на входе в учреждение установлен домофон, ведется журнал учета посетителей, - сообщили в региональном минобре.

К счастью, вчерашний инцидент закончился благополучно. Физрук «победил» буйного оппонента, и вскоре его приняли подоспевшие сотрудники правоохранительных органов. А руководство школы рассматривает вопрос о премировании учителя за помощь в разрешении инцидента.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов дал поручение провести проверку по данному происшествию и оценить, как работают системы реагирования в этой школе.