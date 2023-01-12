На стенах – сталактиты, на полу – каток: Подъезд жилой многоэтажки в Нижнем Новгороде превратился в ледяную пещеру из-за прорыва трубы

Подъезд жилой многоэтажки в Нижнем Новгороде превратился в ледяную пещеру из-за прорыва трубы. Фото: принтскрин видео.

В настоящую ледяную пещеру превратился подъезд многоквартирного жилого дома на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде после прорыва трубы. Свисающие с потолка сталактиты, покрывшиеся инеем перила и сосульки на стенах – вот уже несколько дней жильцы вынуждены любоваться зимней сказкой прямо у себя дома. Вот только такая красота их совсем не радует.

- Мы с ноября пытаемся достучаться до ДУКа. Эта ситуация у нас на протяжении 10 лет. Я не знаю, что там с трубами – видимо, какая-то протечка. Подвала у нас нет, трубы проходят прямо под полом первого этажа. Об этой нашей проблеме уже знают все.

Действительно, на проблемы с трубами жильцы жаловались не раз. Вот только с наступлением аномальных морозов до – 40 градусов игнорировать проблему уже не получается. Пары от протекающей трубы стали подниматься в подъезд и замерзать. В результате, лестницы, стены и потолки тут же превратились в ледяную пещеру, а под ногами образовался настоящий каток.

Льдом покрылось все - стены, почтовые ящики, потолки. Фото: принтскрин видео.

- Мы живем здесь с 1995 года, и эта проблема постоянная, - рассказывает одна из жительниц дома. - В 98-2000 году мы уже судились с домоуправляющей компанией, была та же проблема. Прошло 20 лет, и все началось сначала. Года три подряд такая же аварийная ситуация в подъезде. Не хотят, как следует ремонтировать, и вся влажность идет к нам в квартиру, а теперь и наверх пошло.

К слову, страдает от аварии не только подъезд, но и квартиры жильцов. От постоянной влажности у них разбухли двери и окна, стала портиться мебель. Сейчас к этой ситуации уже подключились следственные органы, начата доследственная проверка.

- В ходе проверки буду опрошены жильцы указанного дома, представители домоуправляющей компании и других организаций. Будут установлены причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Кроме того, к делу подключилась прокуратура. Они тоже организовали проверку исполнения законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг.