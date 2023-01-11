Доследственная проверка организована по факту обледенения подъезда жилого дома в Нижнем Новгороде

Доследственная проверка организована по факту обледенения подъезда жилого дома №10 на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следователи уже выехали на место происшествия, чтобы опросить жильцов, представителей ДУКа и других организаций. Это необходимо, чтобы установить причину случившегося.

Кроме того, к делу присоединилась прокуратура. Они тоже организовали проверку исполнения законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг.

На видео, снятом местной жительницой, видно, что стены, почтовые ящики, лестницы и перила оказались покрыты инеем и сосульками, а в самом подъезде стоит пар. Нижегородка также сказала, что батареи в подъезде горячие, а пол скользкий.

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