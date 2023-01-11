Подъезд дома на улице Чаадаева покрылся льдом в Нижнем Новгороде

Фото: скрин из видео. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

Подъезд дома №10 на улице Чаадаева покрылся льдом в Нижнем Новгороде. Во вторник, 10 января, местная жительница сняла, как выглядит изнутри подъезд №4, и опубликовала видео в социальных сетях.

На видео женщина объяснила, что на улице -30 градусов, а в их подъезде стоит пар. Стены, почтовые ящики, лестницы и перила оказались покрыты инеем и сосульками. Нижегородка также сказала, что батареи в подъезде горячие.

- На лестнице очень скользко, сегодня я здесь упала, - объясняет в ролике женщина.

Не забыла упомянуть местная жительница и о проблемах в подвале, якобы там стоит вода.

Пользователи соцсетей стали активно обсуждать увиденное. Одни такие сталактиты назвали «ужасом», другие «красотой».

- Влажность большая, - объяснил происходящее нижегородец Сергей Кочетков.

- Кстати, в этом доме ДУК, - добавил пользователь Владимир Антипов.

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