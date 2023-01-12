Подростка, готовившего массовый расстрел в школе, начали судить в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начался суд над подростком, готовившим массовый расстрел в одной из школ Канавинского района. Лишь благодаря действиям правоохранительных органов трагедии удалось избежать.

Напомним, об этой истории стало известно в январе прошлого года. Тогда были задержаны трое подростков, планирующих стрельбу – 16-летние Алексей и Ефим, а также 17-летний Александр (имена изменены – прим).

- Подростки познакомились в детском лагере прошлым летом, а уже в октябре начали строить ужасные планы. Юноши собирались пойти на такой чудовищный поступок из-за неприязни к окружающим. Теракт планировалось провести в одной из школ Канавинского района в апреле 2022 года, сейчас он предотвращен, - сообщили тогда экстренные службы.

Тем временем в домах подростков был проведен обыск, в ходе которого были изъяты личные дневники с подробными планами нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения входов и камер наблюдения в школе. Также в комнате у одного из мальчиков были найдены детали для сборки снайперской винтовки.

- Мы придумали этакий чёрный список. Туда попадает один человек, от каждого из нас, которого мы яро ненавидим, - писал один из подростков в мессенджере, обсуждая с другими ребятами нападение.

Известно, что подростки намеревались ворваться в школу и расстрелять учителей и учеников. В ходе подготовки они уже выбрали дату и время убийства. К счастью, об их подготовке стало известно сотрудникам полиции и следователям. В результате все трое были задержаны до того, как успели напасть на школу. Как оказалось, главным мотивом была ненависть к ученикам и учителям этой школы. В ходе психиатрической экспертизы трое фигурантов дела были признаны невменяемыми, а над третьим участником группы начался суд.

- В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление в совершении убийства более двух малолетних группой лиц из хулиганских побуждений», - рассказали следователи. – Сейчас расследование этого дела завершено. Все материалы переданы в суд.

Что касается еще двоих фигурантов дела, то они будут направлены на принудительное психиатрическое лечение.

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