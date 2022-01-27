«Готовили детали для сборки снайперской винтовки»: Трое подростков хотели напасть на одну из школ Нижнего Новгорода

Трагедии удалось избежать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовикам удалось предотвратить нападение на одну из школ Нижнего Новгорода. В четверг, 27 января, были задержаны трое подростков, планирующих стрельбу – 16-летние Алексей и Ефим, а также 17-летний Александр (имена изменены – прим).

- Подростки познакомились в детском лагере прошлым летом, а уже в октябре начали строить ужасные планы. Юноши собирались пойти на такой чудовищный поступок из-за неприязни к окружающим. Теракт планировалось провести в одной из школ Канавинского района в апреле 2022 года, сейчас он предотвращен, - сообщает канал «112».

Тем временем в домах подростков был проведен обыск, в ходе которого были изъяты личные дневники с подробными планами нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения входов и камер наблюдения в школе. Также в комнате у одного из мальчиков были найдены детали для сборки снайперской винтовки.

- Мы придумали этакий чёрный список. Туда попадает один человек, от каждого из нас, которого мы яро ненавидим, - писал один из подростков в мессенджере, обсуждая с другими ребятами нападение.

Ко всему прочему, школьники были подписаны на закрытый телеграм-канал, в котором призывали к совершению насильственных акций в учебных заведениях.

- Основной план строил я, потому что в тактике всех троих превосходил я. Интеллектуально превосхожу их я, - признался при задержании Алексей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а подростки направлены на проверку в психиатрическую больницу.

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