«К директору, сучонок!»: Учитель математики избил семиклассника в школе Дзержинска ФОТО: скриншот видео в сообществе «Дзержинск – «52 Tотал Ньюс» в соцсети ВКонтакте

Грандиозный скандал произошел в одной из школ Дзержинска Нижегородской области. Там учитель математики избил ученика. Педагог одним ударом уложил семиклассника на спину из-за того, что тот мешал ему во время перемены. Происходящее на камеру мобильного телефона сняли другие ученики, ставшие свидетелями ЧП. Видео произошедшего 8 ноября конфликта опубликовали в сообществе «Дзержинск – «52 Tотал Ньюс» в социальной сети ВКонтакте .

На кадрах видно, как преподаватель ударил семиклассника кулаком в грудь два раза. От удара ребенок упал на пол. А мужчина продолжал кричать на весь коридор: «К директору, сучонок!» Когда учитель попытался тащить его, то ребенок даже не сразу смог подняться на ноги. Стоя на коленях перед мужчиной, он лишь сжимался от страха и беспомощно пятился назад.

– Я не виноват, это они меня толкали, – пытался оправдаться ребенок.

Как выяснилось, Иван С. работает в школе №12 второй год и преподает математику в 7 и 8 классах. Руководство школы говорит, что до этого случая на поведение учителя жалоб не поступало ни от учеников, ни от родителей, ни от коллег.

Как рассказал сам учитель математики, дети мешали ему готовиться к уроку своими шумными играми во время перемены.

В администрации Дзержинска заверяют, что ребенок не получил травм после избиения.

– Его жизни и здоровью ничего не угрожает, – добавили в ведомстве.

Родители все же написали заявление директору школы с просьбой уволить учителя. И также обратились в полицию. Сотрудниками ОП 2 УМВД России по городу Дзержинску в настоящее время проводится проверка.

После этого прокуратура по Нижегородской области также начала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Ведомство оценит соблюдение закона в отношении несовершеннолетних и закона об оказании образовательных услуг.

Учитель тем временем уволился по собственному желанию.

В настоящее время скандальный инцидент прокомментировали и в министерстве образования Нижегородской области. Там признали, что неуважительное отношение к детям недопустимо.

– По информации управления образования Дзержинска, конфликт произошел из-за того, что дети на перемене шумели и мешали учителю готовиться к уроку. Министерство образования и науки Нижегородской области обращает внимание, что ни это, ни любое другое поведение детей не может быть поводом для столь вопиюще грубого отношения, несовместимого с ролью и статусом профессии учителя в нашем обществе, – заявили в министерстве. – В настоящее время перешедший границу дозволенного гражданин уволен из образовательной организации. Подобное поведение недопустимо!

Также представители министерства извинились перед самим ребенком, его родителями и детьми, ставшими свидетеля скандала, за вопиющий случай.

– Министерство образования и науки просит ребенка, его родителей, а также других детей, ставших свидетелями данного инцидента, принять искренние извинения со стороны ответственных руководителей.